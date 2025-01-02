继 2001“Ugly Ducklings”套装后，80 年代的篮球经典鞋款 Nike Dunk Low SP 男子运动鞋重现街头，采用柔软翻毛皮材质，彰显优雅格调。出众的复古配色将传统篮球风范融入街头，结合加垫低帮鞋口和外底圆形支点设计，营造舒适脚感，增添复古风范。

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