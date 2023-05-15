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      Nike Dunk Low SP

      男子运动鞋

      ¥899

      珠联璧合，经典重现。Nike Dunk Low SP 男子运动鞋将 UNDEFEATED AF1 与 Dunk 的经典外观巧妙结合，打造独树一帜的二合一风范。从磨面皮革、翻毛皮到蛇纹细节，采用人气版鞋款的经典材料。UNDEFEATED AF1 风格和 Dunk 经典外观相映成趣，尽显挚爱风范。

      • 显示颜色： 信号蓝/夜紫/奶油黄/白色
      • 款式： DH6508-400

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