Nike Duravel Turf

足球

¥249

Nike Duravel Turf 足球采用地理平衡技术显著提高飞行表现，球皮经过手工工艺精制而成，享有超乎想象的耐用性。

  • 显示颜色： 荧光黄/黑/复古蓝/激光红
  • 款式： SC2512-746

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