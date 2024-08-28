试试这款专为陪伴小宝贝一同探索世界而设计的运动童鞋。Nike Dynamo 2 EasyOn 婴童运动童鞋穿法简单，脚感舒适，专为畅玩而打造。采用可下压式后跟设计，小脚丫踩下后即可快速蹬入。如果他们还不是很明白该如何穿着，不妨压下后跟向他们演示鞋子的穿脱。弹性织物材料巧搭毛毛虫风格线条设计，妥帖包裹稚嫩双足，灵活舒适，支撑有力。

显示颜色： 山峰白/荷兰橙/宇宙蓝/队橙

款式： FD0554-100