Nike Dynamo 2 EasyOn (PS)

幼童易穿脱运动童鞋

¥429
¥499
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Nike Dynamo 2 EasyOn (PS) 幼童运动童鞋采用匠心设计，帮助小宝贝觉醒体内的“龙”之力量。该鞋款专为畅玩而打造，柔软舒适好穿脱，让小宝贝即时去开玩。可下压式后跟设计，小脚丫踩下后即可快速蹬入，尽情畅玩。

  • 显示颜色： 帆白/白色/仙人掌绿/大学红
  • 款式： FZ5523-161

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