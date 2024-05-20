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      Nike Dynamo 2 EasyOn (PS)

      幼童易穿脱运动童鞋

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      足球灰/波斯紫/体育场绿/热情红
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      激光紫红/白色/山峰白

      小宝贝总是那么活泼好动？试试这款专为陪伴他们一同探索世界而设计的运动童鞋。Nike Dynamo 2 EasyOn (PS) 幼童运动童鞋穿着舒适，方便小宝贝们快速上脚，开始畅玩。可下压式后跟设计，小脚丫踩下后即可快速蹬入。弹性织物材料巧搭毛毛虫风格线条设计，妥帖包裹稚嫩双足，灵活舒适，支撑有力。

      • 显示颜色： 足球灰/波斯紫/体育场绿/热情红
      • 款式： FD0553-002

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