Nike Dynamo 2 EasyOn

耐克毛毛虫婴童易穿脱运动鞋

¥349
¥429
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试试这款专为陪伴小宝贝一同探索世界而设计的运动鞋。Nike Dynamo 2 EasyOn 耐克毛毛虫婴童易穿脱运动鞋穿法简单，无需系带，脚感舒适，专为畅玩而打造。采用可下压式后跟设计，小脚丫踩下后即可快速蹬入。如果他们还不是很明白该如何穿着，不妨压下后跟向他们演示鞋子的穿脱。弹性织物材料巧搭毛毛虫风格线条设计，妥帖包裹稚嫩双足，灵活舒适，支撑有力。

  • 显示颜色： 热辣紫红/闪电蓝/白色/水泥灰
  • 款式： FD0554-500

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