Nike Dynamo Free
耐克毛毛虫幼童运动鞋
30% 折让
为小宝贝穿上这款五彩缤纷的 Nike Dynamo Free 耐克毛毛虫幼童运动鞋，让他们随心跑跳、自如畅玩。鞋面至鞋底皆柔韧灵活，便于穿脱，让小宝贝一蹬上就开玩，尽情享受玩乐时光！
- 显示颜色： 椰奶色/白色/柔黄/安全橙
- 款式： IB8893-181
其他细节
- 鞋底弯曲凹槽设计，可随足部动作自然弯曲
- 柔软泡绵中底，带来缓震迈步体验
- 加固鞋头，有助应对磨损
产品细节
- 加垫鞋口
- 后跟提拉设计
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
