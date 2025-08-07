Nike Dynamo Free
耐克毛毛虫幼童运动鞋
30% 折让
Nike Dynamo Free 耐克毛毛虫幼童运动鞋采用一脚蹬设计，结合富有抓地力的柔韧外底，是孩子们尽情畅玩的理想之选。 柔软且略带弹性的鞋面，便于轻松穿脱，说走就走。
- 显示颜色： 白色/白色/清透蓝/透明粉
- 款式： IH0645-161
Nike Dynamo Free
30% 折让
Nike Dynamo Free 耐克毛毛虫幼童运动鞋采用一脚蹬设计，结合富有抓地力的柔韧外底，是孩子们尽情畅玩的理想之选。 柔软且略带弹性的鞋面，便于轻松穿脱，说走就走。
其他细节
- 合成材质和织物组合鞋面，轻盈透气且舒适耐穿
- 外底采用弯曲凹槽设计，可随足部动作自然弯曲
- 柔软泡绵中底，带来缓震迈步体验
- 加固鞋头，有助应对磨损
产品细节
- 加垫鞋口
- 后跟提拉设计
- 显示颜色： 白色/白色/清透蓝/透明粉
- 款式： IH0645-161
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。