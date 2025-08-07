 
Nike Dynamo Free 耐克毛毛虫幼童运动鞋 - 白色/白色/清透蓝/透明粉

Nike Dynamo Free

耐克毛毛虫幼童运动鞋

30% 折让

Nike Dynamo Free 耐克毛毛虫幼童运动鞋采用一脚蹬设计，结合富有抓地力的柔韧外底，是孩子们尽情畅玩的理想之选。 柔软且略带弹性的鞋面，便于轻松穿脱，说走就走。


  • 显示颜色： 白色/白色/清透蓝/透明粉
  • 款式： IH0645-161

其他细节

  • 合成材质和织物组合鞋面，轻盈透气且舒适耐穿
  • 外底采用弯曲凹槽设计，可随足部动作自然弯曲
  • 柔软泡绵中底，带来缓震迈步体验
  • 加固鞋头，有助应对磨损

产品细节

  • 加垫鞋口
  • 后跟提拉设计
  • 显示颜色： 白色/白色/清透蓝/透明粉
  • 款式： IH0645-161

尺寸与尺码

    产品尺寸(单位:cm)

    28: 鞋内长 17.4

    29.5: 鞋内长 17.8

    31: 鞋内长 20.2

    32: 鞋内长 21

    33.5: 鞋内长 21.8

    35: 鞋内长 22.6

    *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

  • 尺码表

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。