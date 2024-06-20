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      Nike Dynamo Free BR(PS)

      幼童大网眼透气运动童鞋

      ¥499

      为小宝贝穿上这款五彩缤纷的 Nike Dynamo Free BR(PS) 幼童运动童鞋，让他们随心跑跳、自如畅玩。鞋面至鞋底皆柔韧灵活，便于穿脱，搭配趣味活力图案，伴小宝贝尽享欢乐时光。

      • 显示颜色： 白色/白色/水宝蓝/黑
      • 款式： HF5749-101

      尺寸与尺码

      产品尺寸(单位:cm)

      28: 鞋内长 18.5

      29.5: 鞋内长 19.4

      31: 鞋内长 20.4

      32: 鞋内长 21.5

      33.5: 鞋内长 22.5

      35: 鞋内长 23.4

      *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

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      退换货政策例外情况

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