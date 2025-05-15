Nike Dynamo Free Y2K
耐克毛毛虫幼童易穿脱运动鞋
¥469
Nike Dynamo Free Y2K 耐克毛毛虫幼童易穿脱运动鞋搭载柔软耐穿泡绵，无需系带，缔造灵活贴合感受。略带弹性的材料，令鞋款便于穿脱。霓虹配色覆面别具魅力，兼顾耐穿性和支撑力。
- 显示颜色： 黑/白金色/金属银/荧光黄
- 款式： CI1185-081
Nike Dynamo Free Y2K
¥469
Nike Dynamo Free Y2K 耐克毛毛虫幼童易穿脱运动鞋搭载柔软耐穿泡绵，无需系带，缔造灵活贴合感受。略带弹性的材料，令鞋款便于穿脱。霓虹配色覆面别具魅力，兼顾耐穿性和支撑力。
其他细节
- 合成材质与织物组合鞋面略带弹性，令鞋款便于穿脱
- 霓虹配色合成材质覆面经久耐穿，提供出色支撑
- Nike Free 外底，柔软轻盈且经久耐穿，打造出众脚感
产品细节
- 后跟提拉设计
- 泡绵中底
- 显示颜色： 黑/白金色/金属银/荧光黄
- 款式： CI1185-081
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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