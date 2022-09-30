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      Nike Dynamo Go (PS)

      幼童运动童鞋

      ¥499

      霜紫/深藏青/明亮紫/金属银
      激光蓝/深藏青/白色/安全橙
      泡沫粉/芝麻棕/蜜瓜绿/凝视粉
      黑/大学红/白色
      黑/亮杉木绿/幻影灰白/荧光黄
      神秘深海蓝/浅清透蓝/大学金/白色

      Nike Dynamo Go (PS) 幼童运动童鞋采用匠心设计，令小宝贝们舒适畅玩，塑就人气鞋款。可下压式后跟踩下后即可快速蹬入，轻松穿着。如果孩子们不太愿意自己动手，那么可向他们演示如何穿脱，让他们独立自主！关键区域柔软舒适，助力畅玩不停歇。

      • 显示颜色： 霜紫/深藏青/明亮紫/金属银
      • 款式： DH3437-500

      尺寸与尺码

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

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