要想孩子在冷天从容探索，少不了夹克、运动帽和手套。当然，还有这双 Nike Dynamo GO Boot (TD) 婴童易穿脱运动童鞋。该鞋款可谓玩耍利器，令孩子畅享疾速体验。采用可下压式后跟设计，小脚丫踩下后即可快速蹬入。就这么简单！如果孩子们不太愿意自己动手，那就向他们演示如何穿脱，让他们独立自主。无需等待，即刻畅享玩乐时光。

显示颜色： 深丛林绿/明亮绿/山峰白/深丛林绿

款式： DQ6012-300