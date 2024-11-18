Nike Dynamo Go Lil Fruits

耐克毛毛虫幼童一脚蹬运动鞋

¥499

Nike Dynamo Go Lil Fruits 耐克毛毛虫幼童运动鞋采用水果风配色，结合外底匠心底纹，散发浓浓夏日气息。匠心设计，有助迅速穿脱，趣味十足。孩子们只需踩下后跟，即可下压快速蹬入。双足固定到位后，后跟部位就可以迅速回弹。

  • 显示颜色： 迷人红/灯草粉/大气浅粉/白色
  • 款式： DO9375-600

尺寸与尺码

产品尺寸(单位:cm)

28: 鞋内长 18.2

29.5: 鞋内长 19.2

31: 鞋内长 19.8

32: 鞋内长 20.8

33.5: 鞋内长 22.4

35: 鞋内长 22.6

*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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