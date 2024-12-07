Nike Dynamo Go Lil Fruits 耐克毛毛虫幼童运动鞋采用水果风配色，结合外底匠心底纹，散发浓浓夏日气息。匠心设计，有助迅速穿脱，趣味十足。孩子们只需踩下后跟，即可下压快速蹬入。双足固定到位后，后跟部位就可以迅速回弹。

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