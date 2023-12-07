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      Nike Dynamo Go SE (PS)

      幼童易穿脱运动童鞋

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      Nike Dynamo Go SE (PS) 幼童易穿脱运动童鞋穿法简单，脚感舒适，专为畅玩而打造，势必成为孩子们的挚爱之选。小宝贝们将可下压式后跟踩下后即可快速蹬入，轻松穿妥。 如果孩子们不太愿意自己动手，那么可向他们演示如何穿脱，让他们独立自主！ 关键区域柔软舒适，助力畅玩。

      • 显示颜色： 海玻璃蓝/白色/油绿/篝火橙
      • 款式： FV3650-081

      尺寸与尺码

      产品尺寸(单位:cm)

      28: 鞋内长 18

      29.5: 鞋内长 19.2

      31: 鞋内长 20.2

      32: 鞋内长 21.4

      33.5: 鞋内长 22

      35: 鞋内长 23

      *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

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