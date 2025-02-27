多种场合，随心驾驭。 玩乐时光？ 可以。 上学？ 没问题。 与好朋友一起玩耍？ 当然行！ Nike E-Series 1.0 (PS) 幼童运动童鞋专为儿童日常穿着而打造。 无鞋带设计堪称亮点，可在弹性固定带的帮助下拓宽鞋口，让稚嫩双足轻松穿入。 柔软舒适的足底体验结合关键部位的稳定性能，让孩子穿上鞋后自信满满，尽享玩趣。

显示颜色： 黑/冷灰/白色

款式： DV4251-002