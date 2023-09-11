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      Nike E-Series 1.0 SE (GS)

      大童运动童鞋

      ¥499

      多种场合，随心驾驭。 玩乐时光？ 可以。 上学？ 也可以。 与好朋友一起疯？ 当然行！ Nike E-Series 1.0 SE (GS) 大童运动童鞋专为儿童日常穿着而打造。 无鞋带设计堪称亮点，可在弹性固定带的帮助下伸展加宽，让稚嫩双足轻松穿入。 柔软舒适的足底体验结合关键部位的稳定性，让孩子穿上鞋后能够尽情享乐。

      • 显示颜色： 山峰白/上升翠绿/狂喜钴蓝/小径红
      • 款式： DZ2840-100

      尺寸与尺码

      产品尺寸(单位:cm)
      35.5: 鞋内长 23.0
      36: 鞋内长 23.6
      36.5: 鞋内长 24.0
      37.5: 鞋内长 24.4
      38: 鞋内长 24.8
      38.5: 鞋内长 25.2
      39: 鞋内长 25.7
      40: 鞋内长 26.2
      *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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