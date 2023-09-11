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      Nike E-Series AD

      女子运动鞋

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      帆白/幻影灰白/黑
      煤黑/黑/热情红 /帆白

      日常舒适，彰显时尚风范。 Nike E-Series AD 女子运动鞋采用方便穿脱的设计，塑就日常舒适穿着感受。 透气鞋面结合缓震泡绵，实现支撑力与舒适性之间的平衡，缔造非凡日常迈步体验。

      • 显示颜色： 帆白/幻影灰白/黑
      • 款式： DV8405-100

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