Nike E1D1 婴童长袖T恤和长裤套装采用由棉和聚酯纤维混纺而成的针织面料，为运动小将轻松打造协调造型，塑就非凡舒适的日常穿着体验。 长袖T恤采用针织面料，结合圆领设计，休闲百搭。 长裤采用法式毛圈面料，结合弹性腰部，出众贴合；锥形裤筒搭配罗纹裤管口，缔造稳固舒适的穿着感受。

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