Nike

E1D1 幼童连帽衫

¥329

Nike E1D1 幼童连帽衫采用棉和聚酯纤维混纺而成的法式毛圈针织面料，专为小小运动员打造，助力自如畅动。 采用方便穿脱的套头结构，结合超宽松剪裁，便于叠搭；袋鼠式口袋，便于存放小物件。

  • 显示颜色： 卡其
  • 款式： IB7603-247

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。