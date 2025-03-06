Elastico Superfly TF

男子人造场地足球鞋

¥999

Elastico Superfly 男子人造场地足球鞋专为小型比赛场地倾力打造，采用革命性 Flyknit 技术，缔造赤足般穿着体验与锁定贴合感，引爆超凡疾速表现。

  • 显示颜色： 深雾灰/荧光黄/激烈绿/白色
  • 款式： 684636-017

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