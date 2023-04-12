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      Nike Element

      男子长袖跑步上衣

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      Nike Element 男子长袖跑步上衣搭配高性能细节，演绎复古风范。撞色和别致 NIKE 图案设计致敬 90 年代传统鞋款，结合局部拒水和可调节下摆设计，营造舒适畅跑体验。

      • 显示颜色： 黑/黑曜石色/军械蓝
      • 款式： AJ7618-011

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