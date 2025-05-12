 

Nike Elemental

儿童双肩包

¥199¥24920% 折让

Nike Elemental 儿童双肩包配有拉链主袋，让你轻松携带所需物品。正面小号口袋，适合存取小物件；左侧网眼口袋，可存放水壶。此设计的一大亮点是夹扣于外侧的小包袋，从鞋盒汲取灵感，别具匠心。


  • 显示颜色： 帆白/体育场绿/体育场绿
  • 款式： HM6895-133

Nike Elemental

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Nike Elemental 儿童双肩包配有拉链主袋，让你轻松携带所需物品。正面小号口袋，适合存取小物件；左侧网眼口袋，可存放水壶。此设计的一大亮点是夹扣于外侧的小包袋，从鞋盒汲取灵感，别具匠心。

产品细节

  • 尺寸：45 x 30 x 13 厘米
  • 容积：约 18 升
  • 重量：约 297 克
  • 提环设计
  • 可调节肩带
  • 面料/里料：织物
  • 不可机洗
  • 显示颜色： 帆白/体育场绿/体育场绿
  • 款式： HM6895-133

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