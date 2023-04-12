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      Nike Elemental 儿童双肩包采用可调式软垫肩带和多个隔层设计，打造舒适便捷的背包体验和井然有序的收纳格局。

      • 显示颜色： 健身红/黑/白色
      • 款式： BA5767-687

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