Nike Elemental

儿童双肩包

¥219
¥249
12% 折让

水洗珊瑚红/橙色/白色
黑/橙色/白色

Nike Elemental 儿童双肩包采用宽敞主袋，让你轻松携带所需物品。正面拉链口袋，适合收纳小物件；左侧口袋，方便存放水壶。此设计的一大亮点是附于外侧的小挂包，从鞋盒汲取灵感，别具匠心。

  • 显示颜色： 水洗珊瑚红/橙色/白色
  • 款式： HJ4186-664

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。