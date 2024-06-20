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      Nike Elemental

      腰包

      ¥299

      扣上 Nike Elemental 腰包，燃动激情，喜迎龙年。 龙年风格印花，为 Nike 标志增添活力气息。 新的一年，养成收纳好习惯。这款腰包采用宽敞主袋，让你无需取舍，轻松存放随身物品。 主袋内置 2 个拉链网眼布口袋，提供额外存储空间，便于有序收纳；背面拉链口袋，可供安全存放小物件。 可调节固定带，供你打造专属造型。

      • 显示颜色： 帆白/黑/大学红
      • 款式： FZ6514-133

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