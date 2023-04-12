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      Nike Elemental CNY 双肩包焕新演绎经典设计，旨在向中国新年致敬。耐用设计搭配 2 个大号隔层和 2 个外部口袋，带来充裕存储空间，软垫肩带塑就舒适携背体验。

      • 显示颜色： 黑/黑/黑
      • 款式： BA6343-010

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