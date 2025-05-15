 

Nike Elemental CNY 耐克灵蛇迎新系列

斜挎包

¥249¥34928% 折让

灵动应万变，新年有得盘。Nike Elemental CNY 耐克灵蛇迎新系列斜挎包可用作腰包，伴你喜迎蛇年。宽敞主袋设有两个内部拉链网眼口袋，背面另配有拉链口袋，为日常基本物品提供充裕存储空间。


  • 显示颜色： 浅骨色/浅骨色/大学红
  • 款式： HV6123-072

Nike Elemental CNY 耐克灵蛇迎新系列

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灵动应万变，新年有得盘。Nike Elemental CNY 耐克灵蛇迎新系列斜挎包可用作腰包，伴你喜迎蛇年。宽敞主袋设有两个内部拉链网眼口袋，背面另配有拉链口袋，为日常基本物品提供充裕存储空间。

产品细节

  • 尺寸：47 x 11 x 19 厘米
  • 可调节固定带搭配插扣设计
  • 面料/里料：织物
  • 不可机洗
  • 显示颜色： 浅骨色/浅骨色/大学红
  • 款式： HV6123-072

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