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      Nike Elemental LBR

      双肩包

      ¥299

      霜淡草绿/霜淡草绿/海藻绿
      光子灰/光子灰/雷雨蓝
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      浅紫晶/浅紫晶/华丽紫

      Nike Elemental LBR 双肩包采用匠心设计，焕新演绎传统经典魅力。耐用设计搭配 2 个大号隔层和 2 个外部口袋，为小物品提供充裕存放空间，软垫肩带塑就有支撑力的舒适携背体验。

      • 显示颜色： 霜淡草绿/霜淡草绿/海藻绿
      • 款式： BA5878-321

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