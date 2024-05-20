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      Nike Elemental Premium 单肩包经久耐用，利落简约，充裕存储空间可供随身携带基本物品，助你解放双手。采用可调节肩带设计，缔造专属舒适携背体验，是你收纳随身物品的理想之选。

      • 显示颜色： 灰石板蓝/灰石板蓝/浅银
      • 款式： DN2557-493

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