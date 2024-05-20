跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Nike Elemental Premium

      双肩包

      ¥229
      ¥299
      23% 折让

      一包在手，应你所需。 Nike Elemental Premium 双肩包配有主袋，并内置保护套，可收纳 15 英寸的笔记本电脑。 还需存放钢笔和充电器？ 别担心，正面拉链口袋可供放置小物件，助你顺利开启美好的一天。 此外，软垫肩带结合背面加垫拼接，缔造舒适背携体验。

      • 显示颜色： 黑/黑/白色
      • 款式： FV8129-010

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。