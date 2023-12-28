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      Nike Elemental Premium

      腰包

      ¥299

      带上行囊，从容启程。 Nike Elemental Premium 腰包设有三个拉链口袋，具备充裕存储空间，可收纳钥匙、钱包、手机等随身物品。 主袋内置两个网眼布口袋，便于有序存放小物件；可调式固定带，任你随意选择背携方式。

      • 显示颜色： 黑/黑/白色
      • 款式： FV8133-010

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