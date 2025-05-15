Nike Elemental Pro
Storm-FIT ADV 双肩包
¥509¥59915% 折让
Nike Elemental Pro Storm-FIT ADV 双肩包便于收纳日常所需。双拉链主袋配有笔记本电脑保护套，结合正面拉链口袋，打造井然有序的收纳空间。
- 显示颜色： 黑/黑/银
- 款式： FZ6369-010
Nike Elemental Pro
¥509¥59915% 折让
Nike Elemental Pro Storm-FIT ADV 双肩包便于收纳日常所需。双拉链主袋配有笔记本电脑保护套，结合正面拉链口袋，打造井然有序的收纳空间。
其他细节
- 侧边拼接口袋，打造多样化的水壶携带体验
- 可调式软垫肩带，营造舒适贴合的携背体验
产品细节
- 尺寸：47 x 30 x 16 厘米
- 容积：约 20 升
- 重量：约 645 克
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
- 反光细节
- 此产品不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 黑/黑/银
- 款式： FZ6369-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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