Nike Elite

速干中筒篮球袜（1 双）

¥69
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Nike Elite 速干中筒篮球袜（1 双）结合足弓板带设计，提供出众的支撑贴合感，匠心排布的加厚设计在驰骋赛场之际有助缓震。

  • 显示颜色： 白色/黑/黑
  • 款式： SX7622-100

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