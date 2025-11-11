用 Nike Elite Championship 8P 篮球，助力提升比赛表现。匠心纹理搭配凹槽设计，缔造出众抓握力和稳定触球感，助你制霸赛场。无论比赛、训练还是与朋友一起打球，耐用球面皆可带来稳定触球感。

用 Nike Elite Championship 8P 篮球，助力提升比赛表现。匠心纹理搭配凹槽设计，缔造出众抓握力和稳定触球感，助你制霸赛场。无论比赛、训练还是与朋友一起打球，耐用球面皆可带来稳定触球感。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。