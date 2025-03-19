Nike Elite Championship Airlock

男子篮球（7 号）

¥599

Nike Elite Championship Airlock 男子篮球（7 号）采用 Game-Dry 合成皮革和 Airlock 技术，缔造超群控球感和持续精准气压。　

  • 显示颜色： 橙色/黑
  • 款式： BB0491-801

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