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      Crew NBA 运动袜（1对）

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      Nike Elite Giannis Crew NBA 运动袜结合足弓板带设计，提供出众的支撑贴合感，局部缓震配置在驰骋赛场之际有效减缓冲击力。图案和颜色让人联想到扬尼斯·阿德托昆博，他就是球场上那个独一无二的希腊怪杰。

      • 显示颜色： 白色/游戏宝蓝/白色
      • 款式： SX7862-133

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