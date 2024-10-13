Nike Elite NBA 速干中筒运动袜（1 双）柔软舒适、支撑力出色，是球员的理想之选。采用优质针织纱线结合导湿速干技术，帮助双足保持干爽舒适。运动袜饰有 NBA 标志，背面搭配竖版的 Nike 篮球 Elite 条纹。

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