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      Nike Elite

      NBA Crew 运动袜（1 双）

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      Nike Elite Crew 运动袜从 NBA 总决赛球员所穿的运动袜汲取设计灵感，结合足弓板带设计，提供出众的支撑贴合感，局部缓震配置可在驰骋赛场之际帮助减缓冲击力。

      • 显示颜色： 白色/俱乐部金
      • 款式： SX7426-100

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