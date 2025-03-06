Nike Elite World Tour

男子篮球短裤

¥269

超级荧光红/白色/冷灰/超级荧光红
黑/黑/大学红/白色
亮橙/亮橙/深藏青/冷灰
中薄荷绿/中薄荷绿/白色/冷灰
黑曜石色/黑曜石色/大学红/大学红
白色/白色/黑/冷灰

Nike Elite World Tour 男子篮球短裤采用 Dri-FIT 面料，巧搭穿孔撞色拼接设计，缔造舒适透气体验的同时，让你在球场内外绽放夺目风采。

  • 显示颜色： 超级荧光红/白色/冷灰/超级荧光红
  • 款式： 618326-646

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。