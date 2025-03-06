Nike Elite World Tour

男子篮球短裤

¥161
¥269
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青绿/漂白宝石绿/青绿/漂白宝石绿
健身红/白色/健身红/白色
清透蓝/漂白宝石绿/清透蓝/漂白宝石绿
健身蓝/黑曜石色/健身蓝/黑曜石色
超级葡萄紫/磁铁灰/超级葡萄紫/白色

Nike Elite World Tour 男子篮球短裤采用 Dri-FIT 面料，巧搭穿孔撞色拼接设计，缔造舒适透气体验的同时，让你在球场内外绽放夺目风采。

  • 显示颜色： 青绿/漂白宝石绿/青绿/漂白宝石绿
  • 款式： 618326-300

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