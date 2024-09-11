Nike Epic Luxe 女子速干中腰口袋紧身裤打造备受推崇的柔软质感、利落设计和舒适性。Nike 优质面料融入轻盈贴合感，铸就品牌 Luxe 紧身裤的一大特色。中腰设计带来出众紧身贴合效果。配有多个口袋，方便存取跑步时所需的钥匙或卡片。

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