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      Nike Epic React Flyknit 2

      男子跑步鞋

      ¥1,299

      硬玉绿/山峰白/红杉绿/荷兰橙
      闪电灰/白色/荧光黄/闪电灰

      Nike Epic React Flyknit 2 跑步鞋的灵感源自上海街头的跑步之旅。美国梧桐树皮迷彩装饰着后跟，Swoosh 和后跟的提拉设计点缀的橙色让你的跑步姿态跃升新层面，强调“安全第一”。简约鞋面契合足型，足底搭载耐穿的 Nike React 技术，打造柔软度和灵敏响应力兼备的出色性能，成就非凡表现力。

      • 显示颜色： 硬玉绿/山峰白/红杉绿/荷兰橙
      • 款式： CJ7794-381

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