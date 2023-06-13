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      Nike Escape Run 2

      女子公路跑步鞋

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      在忙碌的日子里，奔跑之旅就是你释放压力的静心时刻。Nike Escape Run 2 女子公路跑步鞋采用透气设计，有效支撑中足，助你寻找心中平静的内在力量。脚感柔软出众，铸就可驾驭都市街头的强劲抓地力。柔软脚感带来舒适感受，无论是训练还是休闲皆可轻松驾驭，助你轻松攻克日常跑步等多种活动。

      • 显示颜色： 幻影灰白/大气浅粉/帆白/浅铁矿石灰
      • 款式： DJ9976-002

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