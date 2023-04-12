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      女子跑步拒水夹克

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      Nike Essential 女子跑步拒水夹克采用耐穿面料结合拒水处理，在不良天气中为你缔造出众防护效果，助力自如畅跑。后身匠心设计，提升透气性；可折叠设计，便于天气放晴后携带。 

      • 显示颜色： 灰紫红
      • 款式： 933467-515

      尺寸与尺码

      • 标准版型贴合身形，同时为关键部位营造活动空间

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