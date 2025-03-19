Nike Essential 瑜伽装备包括瑜伽垫、实心泡沫瑜伽柱和梭织瑜伽带，让你在完成每个动作时都能感受到极致舒适感和最低束缚感。3 毫米厚瑜伽垫的纹理表面提供出色抓地力，而实心泡沫瑜伽柱和梭织瑜伽带则助你完美实现拉伸和定位。

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