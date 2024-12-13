Nike Essentials 幼童套头连帽衫正面饰有刺绣“nike”，缔造舒适日常穿着感受。采用由棉和聚酯纤维混纺而成的法式毛圈面料结合休闲剪裁，可轻松内搭背心或T恤；轻微落肩设计，塑就休闲舒适的穿着体验。可搭配不同 Nike 下装，打造风格统一的造型。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。