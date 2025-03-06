Nike Every Stitch Considered 男/女双面穿保暖短袖上衣，为衣橱增添匠心实穿之作。此上衣采用双面穿设计，结合合成材质填充物，是方便叠搭的实穿单品。一面采用缝制棉与锦纶混纺梭织面料，塑就绗缝外观；另一面采用纯羊毛面料，柔软温暖。立领结合双向拉链开襟设计，助你打造百搭造型，缔造精致外观。

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