Nike Every Stitch Considered Computational 男子长袖针织上衣，为衣橱增添匠心实穿之作。 针织结构经过精心设计，为特定区域营造出众灵活性。 企领、拇指孔和匠心缝线设计，塑就高雅利落外观。

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